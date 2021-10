Stiri pe aceeasi tema

- Deschiderea spitalului modular de la Lețcani va fi intarziata, din cauza lipsei unei soluții pentru oxigen, a declarat Vasile Cepoi, dirrectorul DSP Iași. „La unitatea de la Lețcani se fac in continuare eforturi pt a fi deschisa. Problema este ca nu avem o soluție alternativa pentru oxigen. Deoarece…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat a declarat, duminica, 10 octombrie, ca spitalul modular de la Pipera este reoperationalizat in vederea primirii de pacienti cu patologia COVID și a precizat ca spera, ca marti, primii bolnavi sa poata fi dusi la unitatea sanitara. Arafat…

- Rata de incidența COVID in București a depașit 11 cazuri la mia de locuitori, potrivit datelor publicate joi de Direcția de Sanatate Publica, ceea ce reflecta creșterea accelerata a cazurilor de infectare cu Covid-19. De miercuri, masca sanitara este din nou obligatorie in aer liber. Comitetul Municipal…

- Avocatul Poporului, instituție condusa de Renate Weber, s-a sesizat din oficiu in urma declarațiilor facute de șeful DSU, Raed Arafat, conform carora spitalele vor suspenda, pentru 30 de zile, internarile și intervențiile chirurgicale care nu reprezinta urgențe, din cauza numarului mare de infectari…

- Congresul PNL la care va fi tranșata lupta între actualul șef al partidului, Ludovic Orban, și premierul Florin Cîțu, va începe la ora 11.00, însa la Romexpo, unde sunt așteptați 5.000 de liberali, s-au adunat deja câteva zeci de protestatari, fiind adus și un ciolan înalt…

- Rata de infectare in București a ajuns miercuri la 3,3 la mie, a anunțat Prefectura, drept urmare Capitala este de azi in scenariul roșu. Tot de azi, devine obligatoriu certificatul verde pentru mai multe activitați, incepand cu varsta de 6 ani. In scurt timp, Comitetului pentru Situații de Urgența…

- Rata de infectare in București a ajuns miercuri la 3,3 la mie, a anunțat Prefectura, drept urmare Capitala este de azi in scenariul roșu. Tot de azi, devine obligatoriu certificatul verde pentru mai multe activitați, incepand cu varsta de 6 ani. In scurt timp, Comitetului pentru Situații de Urgența…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anunțat, marți, ca se fac pregatiri pentru valul patru al pandemiei de COVID-19, insa nu se ia in discuție un lockdown asemanator celui din anul 2020. Restricții vor exista, insa nu pentru toți, fiind “permisii” pentru unii, adica pentru…