- Medicii legiști care examineaza cadavrele scoase din gropile comune gasite in zona de nord a Kievului afirma ca au descoperit dovezi ca unele femei au fost violate inainte de a fi ucise de trupele ruse, scrie The Guardian.

- 25 de femei și fete, cu varsta cuprinsa intre 14 și 24 de ani, au fost violate in subsolul unei case din Bucea. Din spusele Avocatei Poporului din Ucraina, Ludmila Denisova, 9 dintre acestea sunt insarcinate, scrie unian.net.

- Cea mai alterata conserva ruseasca de la Chișinau, kuliokarul plahontniuco-bahamist Dodon, sfideaza legile statului in care pretinde ca a fost și președinte. In realitate acest individ, cu obraz de tureatca și corupt in profunzime, este cel mai docil exponent al Kremlinului și o progenitura fidela a…

- Padurea in care s-au adapostit, de la inceputul razboiului din Ucraina, peste 3.000 de militari rusi s-a transformat intr-un cimitir de masini militare rusesti, dar si un perimetru in care accesul civililor este extrem de periculos, transmite Agerpres.

- Douazeci si cinci de fete si femei cu varsta cuprinsa intre 14 si 24 de ani au declarat ca au fost violate de soldatii rusi la Bucea, potrivit Liudmilei Denisova, insarcinat cu drepturile omului in Parlamentul ucrainean, relateaza BBC. Liudmila Denisova, insarcinata cu drepturile omului in Parlamentul…

- "Poporul rus merita adevarul, meritati faptele", a spus liderul conservator in limba rusa la inceputul unui videoclip scurt, postat pe retelele de socializare, dupa care a continuat sa vorbeasca in limba engleza.Premierul britanic a declarat ca informatiile din Ucraina despre atrocitatile atribuite…

- Statul Major al armatei ucrainene a anuntat ca trupele ruse se pregatesc sa ia cu asalt capitala Kiev, transmite dpa. Intr-un buletin difuzat la primele ore ale diminetii de luni, Statul Major a informat ca trupele ruse intentioneaza sa preia controlul total al oraselor Irpin si Bucea, aflate la mica…