- Ana Oros Daraban a fost ucisa de caini in timp ce alerga in zona Lacul Morii din București. Tanara era angajata ca expert in cadrul Direcției de Mediu a Primariei Capitalei. Din primele informații se pare ca, in urma atacului brutal al maidanezilor, femeia ar fi murit dupa ce i-a fost secționata artera…

- Dosarul atacului canin din 2022, nefinalizat. Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 6 nu a finalizat inca dosarul penal din aprilie 2022, deschis dupa ce Ana Oros Daraban a fost muscata de caini in zona Lacul Morii. Acum, la noua luni distanta, femeia a murit dupa ce a fost sfasiata din nou de caini,…

