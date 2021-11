Stiri pe aceeasi tema

- Unii dintre cei mai buni specialisi din lume in lupta cu SARS COV 2, medicii israelieni care au reusit sa opreasca valul 4 in tara lor sunt de cateva zile la Bucuresti si lucreaza umar la umar cu salvatorii romani.

- In unitațile sanitare unde este cazul vor fi intrerupte concediile de odihna si de odihna suplimentare aflate in derulare, nu vor fi acordate de noi concedii de odihna sau de odihna suplimentare, fara plata, de studii si pentru formare profesionala, pentru o perioada de 30 zile.

- Unitatile de primiri urgente sunt sub presiune din cauza bolnavilor de COVID care ajung in stare grava și au nevoie de terapie sau oxigen. CNCAV a dat exemplu Spitalul Pantelimon din București care este ca „pe front”, se arata intr-o postare pe Facebook a instituției. „In momentul de fata, unitatile…

- Valul 4 al pandemiei pare sa fie tot mai agresiv, dupa cum arata cifrele si situatia din teren. Numarul de cazuri noi zilnice a depasit 7.000, iar estimarile facute de specialisti arata ca Romania va avea pana la finalul lunii octombrie 15.000 de imbolnaviri in fiecare zi, potrivit Mediafax.…

- București, 23 septembrie 2021. Terapia – o companie SUN PHARMA, cel mai mare producator de medicamente din Romania, iși menține angajamentul de a asigura accesul pacienților romani la medicamentul antiviral folosit cu succes in tratarea formelor usoare si medii de COVID-19 și anunța disponibilitatea…

- Secțiile de Terapie Intensiva pentru bolnavii de Covid 19 din Romania sunt aproape pline. Doar doua paturi mai sunt libere in spitalele din București, relateaza Mediafax. In prezent, in spitalele din Romania mai sunt libere zeci de paturi ATI COVID. Dintre acestea, o parte este pentru copii,…

- Riscul de a avea valuri peste valuri ale pandemiei de COVID-19 este unul „foarte serios”, dar acest lucru nu ține de o țara, ci de regiuni, mai ales acelea unde accesul la vaccin este limitat, spune șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), dr. Raed Arafat. Șeful DSU a spus ca…

- Ușor, ușor, odata cu valul 4 al pandemiei, revin și restricțiile anti-COVID. La Chiajna, o comuna de langa București, s-a depașit pragul de doua cazuri la mia de locuitori. Asta inseamna, de exemplu, mai puțini invitați la nunti sau botezuri. Nu trebuie neglijata nici masca, obligatorie in spațiile…