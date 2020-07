Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, masca va deveni obligatorie pe tot parcursul zilei in toate spațiile publice deschise - piețe, targuri, oboare. In plus, comercianții din aceste spații vor fi obligați sa poarte manuși. „Masura se va aplica la nivelul intregului județ, pe tot parcursul zilei, in toate zonele aglomerate unde…

- Masca de protecție va fi obligatorie și in spațiile deschise, in anumite intervale orare, care vor fi stabilite de autoritațile județene, iar localurile cu terasa vor fi deschise doar pana la ora 23.00. Mai exact, „vor fi interzise comercializarea si consumul produselor alimentare, bauturilor alcoolice…

- Printre masurile adoptate în ședința de marți a CNSU se numara obligativitatea purtarii maștii de protecție în spațiile deschise. Masura se aplica în anumite intervale orare, în zonele aglomerate și sunt exceptate persoanele care desfașoara…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat, azi, o serie de masuri pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Printre restricțiile care vor fi impuse la nivel local incepand cu 1 august, se numara și obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile deschise. ...

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința desfașurata astazi, 28 iulie, Hotararea numarul 37 privind stabilirea unor masuri de limitare a raspandirii infecțiilor cu SARS CoV-2 la nivelul spațiilor/activitaților unde exista un risc crescut de infectare. Printre masuri se numara…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti, masurile care ar putea fi introduse de la 1 august, intre care se numara limitarea programului cluburilor si teraselor in anumite zone si introducerea obligativitatii purtarii mastilor in spatiile deschise aglomerate. „Singurele discutii sunt legate de limitarea…

- Executivul se reuneste miercuri in sedinta extraordinara pentru a decide cu privire la prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. Actuala stare de alerta decisa de Guvern expira vineri, 17 iulie. Inaintea sedintei de Guvern va avea loc o reuniune a Comitetului National pentru…

- Avand in vedere evolutia epidemiei dupa relaxarea masurilor restrictive in contextul pandemiei de coronavirus , ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a spus ca este ca starea de alerta s-ar putea sa ramana in vigoare si dupa data 15 iunie, iar transmiterea coronavirusului va fi comunitara. Citeste intreaga…