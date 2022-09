Medicii ieșeni au reușit să salveze un bărbat care a încercat să se sinucidă consumând antigel Un barbat in varsta de 49 de ani din Iași a ajuns in stare grava la spital dupa ce a baut aproximativ 500 de mililitri de antigel in scop suicidar. Medicii ieșeni de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”, impreuna cu cei de la Unitatea de Primire a Urgențelor (UPU) de la Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” au reușit sa ii salveze viața, in astfel de cazuri de intoxicație fiind nevoie de o intervenție cat mai rapida. Barbatul a ajuns la UPU in cursul nopții de vineri, iar familia sa a povestit medicilor ca a vrut sa se sinucida. Medicii din UPU l-au tratat pentru intoxicație cu etilenglicol,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

