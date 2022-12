Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce parea imposibil, s-a realizat! Alexia va putea sa iși foloseasca mainile, deși șansele de reușita erau extrem de mici. Dupa o intervenție chirurgicala de 20 de ore, in care zeci de cadre medicale au fost implicate, specialiștii de la Spitalul de Copii “Sf. Maria” au reușit sa ii replanteze fetei…

- Nu mai puțin de 11 medici conduși de Dr. Sidonia Susanu de la Spitalul Regional de Copii „Sf. Maria” din Iasi au reușit un adevarat miracol pentru Alexia. Adolescenta care pur și simplu a ramas fara ambele brațe intr-un accident cumplit in noaptea de vine

- Medicii de la Spitalul de Copii Sf. Maria au finalizat azi noapte interventia chirurgicala de replantare a mainilor fetei in varsta de 15 ani. Interventia a durat 20 de ore, iar medicii spera intr-o evolutia buna a fetei. Dr. Sidonia Susanu, coordonatorul Sectiei de Chirurgie Plastica, a precizat ca…

- Un autocar cu 33 de persoane la bord s-a rasturnat, in noaptea de vineri spre sambata, in municipiul Pascani, judetul Iasi, 25 de persoane fiind transportate la spital . Cincisprezece dintre pasageri sunt adolescenti, iar doua fete sunt in stare critica. Uneia dintre adolescente medicii au fost nevoiți…

- Un adolescent internat la Iași dupa ce a slabit 50 de kilograme, incepe sa-și revina, anunța medicii citați de Ziarul de Iași . Acesta a urmat timp de 10 luni un tratament cu pastile pentru slabit vazut pe internet. Parinții au explicat ca a facut asta din cauza felului in care era tratat in școala…

- La spital, cu același tip de rani, a ajuns și mama fetiței, o femeie in varsta de 40 de ani. Inițial, cele doua au primit ingrijiri medicale la spitalul din Roman, iar apoi au fost preluate de ambulanțe și trimise la Spitalul Județean din Iași.Cele doua sunt acum in afara pericolului, iar cazul a ajuns…

