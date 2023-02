Stiri pe aceeasi tema

- Rusului Roman Kostomarov, 46 de ani, internat din 10 ianuarie la Terapie Intensiva cu pneumonie, i-au fost amputate labele picioarelor, au relatat agenția TASS și Gazzetta dello Sport. Roman Kostomarov e maestru emerit al sportului in Rusia și a reușit cele mai importante rezultate in proba de dans…

- In absenta patinatoarelor din Rusia, Anastasiia Gubanova (Georgia) a devenit campioana europeana la patinaj artistic, impunandu-se in fata favoritei, belgianca Loena Hendrickx, sambata, la Espoo (Finlanda), scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- O echipa de medici de la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi a reusit, dupa 20 de ore petrecute in sala de operatie, sa replanteze bratele fetei de 15 ani, una dintre victimele care se afla in autocarul rasturnat la intrarea in municipiul Pascani in noaptea de vineri spre sambata.

- Medicii ieseni incearca sa-i salveze bratele fetei cu mainile amputate in accidentul de la Pascani. Echipa medicala este optimista in privinta salvarii vietii adolescentei de 15 ani, dar prognosticul ramane rezervat in privinta replantarii membrelor, a transmis Alina Belu, managerul Spitalului "Sf.…

- Fostul atlet David Rudisha (33 de ani), care a cucerit aurul olimpic la Londra 2012 și Rio 2016, a supraviețuit sambata unui accident aviatic in Kenya, țara sa natala, la trei ani dupa ce a fost implicat intr-un accident de mașina. In timp ce se intorcea de la „Olimpiadele Maasai”, kenyanul se afla…

- Un grav accident s-a petrecut in aceasta seara pe DN2 pe raza localitații Dragușeni unde doi pietoni au fost acroșați de un autovehicul. Potrivit ISU Suceava, este vorba de doi barbați. Unul este conștient, cu leziuni traumatice, iar cel de-al doilea se afla in stop cardio-respirator și i se aplica…