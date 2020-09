Stiri pe aceeasi tema

- Germania are dovezi clare ca opozantul rus Alexei Navalnii a fost otravit cu un agent neurotoxic din categoria Noviciok, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, citat de Reuters si DPA.

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost otravit cu noviciok, un agent neurotoxic, acuza Guvernul German, transmite BBC News, potrivit news.ro.Teste toxicologice arata ”fara echivoc proba” unui agent neurotoxic din grupul noviciok, a anuntat Belinul. Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana…

- Aleksei Navalnii a fost otravit in Rusia cu Novichok, aceeași substanța folosita in cazul altor disidenți anti-Putin, arata testele realizate in Germania, potrivit unui comunicat al purtatorului de cuvant al Guvernului federal German, Steffen Seibert. Germania cere explicații oficiale Rusiei…

- Aliații lui Aleksei Navalnii au publicat luni rezultatele ultimei investigații realizate in Siberia de opozantul rus, care lovește puternic in partidul aflat la guvernare, scriu Bloomberg și Radio Europa Libera. Clipul video, care a strans deja milioane de vizualizari, a fost filmat luna trecuta, cu…

- Un inalt oficial sanitar din Rusia a declarat marti ca Germania nu pare sa aiba suficiente dovezi pentru a sustine ca opozantul rus Alexei Nanalnii a fost otravit, iar Kremlinul considera la randul sau ca medicii germani s-au pripit.Spitalul Charite din Berlin, care il trateaza de sambata…

- Germania si Uniunea Europeana solicita Rusiei sa investigheze in mod transparent otravirea lui Aleksei Navalnii si sa ii traga la raspundere pe vinovatii in acest caz. Opozantul rus a fost otravit cu o substanta din grupul inhibitorilor de colinesteraza.

- Oficialii Ministerului Sanatații din regiunea siberiana unde Alexei Navalnîi este spitalizat au anunțat vineri dupa-masa ca un laborator al poliției a descoperit o substanța chimica de natura industriala în parul și pe mâinile criticului Kremlinului, transmite Reuters.Mai devreme…

- Situația liderului opoziției din Rusia se complica. In urma cu doar cateva minute medicii ruși au declarat ca nu au gasit otravuri in analizele lui Alexei Navalnii, informeaza agenția de presa Interfax.Citește și: SURPRIZA Rușii nu-l lasa pe Aleksei Navalnii sa plece in Germania: 'Decizia…