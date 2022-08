Medicii, găsiți nevinovați în cazul copilului cusut „ca pe ciorap“ la Spitalul Județean Târgu Jiu Medicii din Spitalul Județean de Urgența Targu Jiu au fost gasiți nevinovați in cazul baiatului de 13 ani, cusut ca „pe ciorap”, dupa spusele familiei. Copilul s-a ranit la mana și a fost adus de parinți la unitatea. Evenimentul a avut loc luna trecuta. „Ca urmare a dispoziției nr. 1050/26.07.2022, emisa de managerul Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu, comisia constituita pentru a verifica aspectele sesizate in publicația Pandurul, din 25.07.2022, – „Experiența unui targujian care a mers cu copilul de 13 ani la Urgențe: L-au cusut ca pe ciorap”, a intocmit și a prezentat raportul privind… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

