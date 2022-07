Stiri pe aceeasi tema

- Amna a povestit recent pe YouTube ca a ajuns cu fiul sau in Turcia, asta din cauza mai multor probleme de sanatate. Cantareața susține ca micuțul racea foarte des și de fiecare data foarte puternic. Ce diagnostic a primit David de la medicii turci.

- O tanara de 35 de ani, din Craiova, este nevoita sa infrunte cancerul si are nevoie de sprijin din partea noastra pentru a-i putea tine piept. Denisa Arnautu avea o viata normala, se bucura de sotul si de fetita ei, dar in primavara acestui an, toata viata ei a suferit o schimbare de directie tragica,…

- In afara de carțile care au ars pe vremea lui Nero, au mai ars ieri dimineața unele… Iubitorii de lectura din Roma veneau, cand cautau sau doreau o carte, in centru, langa Bar dell’Orologio din Piazzale Flaminio, la taraba de anticariat a unui domn pe care toata lumea il știa drept Profesorul. Acesta,…

- Otilia, recunoscuta pe plan internațional dupa ce a lansat piesa „Bilionera” are 29 de ani, și este una dintre cele mai apreciate artiste. Vedeta, care a participat renet la „Survivor Romania” a vorbit pentru prima oara despre operațiile estetice pe care le are.Otilia a facut și injecții cu botox, atat…

- Medicii s-au pronunțat. Dar Jean-Claude Seknagi,in varsta de 70 de ani, i-a contrazis. El a ieșit din coma dupa patru luni. Povestea cu final fericit a lui Jean-Claude Seknagi e prezentata in revista Closer. Dupa mai multe caderi și suspiciune de maladia Alzheimer, starea de sanatate a lui Jean-Claude…

- De cațiva ani buni, Bursucu are o relație cu Andreea, femeia care l-a facut tata. Prezentatorul de la Kanal D a povestit cum a reacționat iubita lui cand a aflat ca acesta se va trezi dimineața pentru a merge la emisiune. In cadrul unui interviu pentru ego.ro , Bursucu, fostul coleg de emisiune al lui…

- Clopotele Cateralei naționale din Washington au batut, luni, de o mie de ori pentru morții de Covid, transmite AFP. Statele Unite a trecut pragul de un milion de victime provocate de pandemia de Covid-19. Oficial, la nivel global, Statele Unite este țara care a inregistrat cel mai mare numar de decese…