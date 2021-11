Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți medici rezidenți de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara au anunțat miercuri ca vor ieși pe strada și vor merge din ușa in ușa pentru a le explica oamenilor de ce este necesar sa se vaccineze impotriva Covid-19. "Nu am facut destul. Daca cei pe care ii tratam astazi in ATI-urile ocupate…

- In contextul in care se discuta frecvent despre situația generata de COVID-19 la nivel național, despre numarul cazurilor noi de infectari cu noul coronavirus, despre numarul pacienților aflați in grija cadrelor medicale de pe secțiile de Terapie Intensiva, dar și despre ritmul campaniei de vaccinare…

- Fenomen grav in spitale. Medicii atrag atenția ca din ce in ce mai mulți pacienți COVID refuza sa asculte sfatul specialiștilor. Așa a facut și tanarul de 34 de ani din Timișoara care a fost internat la terapie intensiva in stare grava, dupa ce s-a infectat cu SARS-CoV-2. Medicii l-au salvat, iar ieri…

- In urma cu exact doua saptamani, PRESSALERT.ro relata despre un tanar in varsta de 34 de ani care se afla internat in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, el fiind diagnosticat cu COVID-19 si intubat. Barbatul nu s-a vaccinat pentru ca a citit ca serurile anti-COVID fac rau si…

- Un pacient cu Covid-19 care a recunoscut ca a recurs la o astfel de practica, se afla internat la ATI, in stare grava. Dupa declarațiile managerului spitalului Victor Babeș din Timișoara, cu privire la suspiciunile ca unii cetațeni prefera sa plateasca pentru a nu-și face un vaccin gratuit care ii…

- Mai multi oameni care pretindeau ca sunt vaccinati anti COVID au ajuns la spital in stare grava, la Timisoara, in ultimele zile.Medicii timișoreni au anunțat ca pacienții le-au spus inițial, dupa internare, ca au fost vaccinați și au aratat și certificate de vaccinare. Ulterior s-a dovedit ca documentele…

- Guvernul a adoptat miercuri, 25 august, la solicitarea Ministerului Sanatatii, ordonanta care reglementeaza vaccinarea impotriva COVID-19 de catre medicii de familie la domiciliul persoanei, precum si activitatea de vaccinare in ambulatoriile de specialitate, informeaza agenția News.ro. Potrivit actului…

- Un tanar in varsta de 34 de ani se zbate intre viața și moarte la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, dupa ce s-a infectat cu SARS-CoV-2 și a refuzat oxigenul de teama ca ii va afecta alveolele pulmonare.