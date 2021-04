Medicii din țară semnalează probleme la TIR-urile de terapie intensivă Un medic din Ploiești a semnalat faptul ca mereu au existat probleme la TIR-ul de terapie intensiva. Acesta susține ca la un moment dat a scazut presiunea oxigenului chiar in timp ce erau pacienti inauntru. Medicii de la Ploiești mai spun ca TIR-ul ATI nu a funcționat o perioada de timp din cauza unor defecțiuni la instalația de climatizare. Astfel de TIR-uri ATI sunt folosite de 10 luni in toata țara. Acestea au fost amplasate in curtea mai multor spitale pentru tratarea pacientilor infectati cu SARS-CoV-2. La Pitesti insa, unitatea mobila nu a avut defecțiuni și chiar a fost un real ajutor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

