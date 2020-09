Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din judetul Giurgiu care a fost depistat de jandarmi la munte, in judetul Prahova, in timp ce facea un picnic alaturi de familie si prieteni, a fost introdus in carantina institutionalizata pentru 14 zile, pe cheltuiala lui, transmite Agerpres.

- Accident rutier pe DN1, pe sensul Brasov Ploiesti, in zona localitatii Baicoi, judetul Prahova.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1, pe sensul Brasov Ploiesti, in zona localitatii Baicoi, judetul Prahova, s a produs o coliziune fata spate in care au fost…

- Focarul de la Spitalul Judetean "Sf. Apostol Andrei" din Galati Foto: Arhiva. Numarul cadrelor medicale de la Spitalul Judetean "Sf. Apostol Andrei" testate pozitiv COVID 19 a ajuns, vineri, la 113, cu 7 mai multe decât joi, a transmis Prefectura Judetului Galati. Spitalul…

- Autoritațile din Prahova au anunțat ca, in județ, au fost testate pozitiv inca 35 de persoane, de la ultima raportare, iar in același interval au survenit și doua decese noi la pacienți testați pozitiv. Cel mai recent caz a fost inregistrat acum cateva ore. O situația alarmanta este cea a secțiilor…

- PANDEMIE… Alti patru angajati TESA ai Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui au fost confirmati, ieri dimineata, cu coronavirus. Acestia se vor alatura celor sapte colegi ai lor care au fost confirmati pozitiv miercuri si care au fost deja internati la spitalul din Barlad. Cei 11 angajati confirmati…

- Romania a inregistrat astazi, 8 iulie, cel mai mare numar de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore, de la startul pandemiei, 555 de cazuri. Precedentul varf fusese inregistrat pe 11 aprilie, cand au fost 523 de cazuri noi.Cele mai mari creșteri ale cazurilor de COVID-19 in ultimele 24 de ore…

- Medicii din Cluj sunt in alerta, dupa ce un inalt reprezentant al Guvernului a fost diagnosticat cu COVID 19. Prefectul de Cluj Mircea Abrudean și familia, inclusiv baiețelul de 9 luni au fost testați pozitiv cu cornavirus, a informat oficialul, duminica.„In cursul serii de 4 iulie am fost…