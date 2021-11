Stiri pe aceeasi tema

- Doua spitale din Iași au primit 50 de flacoane de anticorpi monoclonali pentru pacienții COVID, dar au administrat doar noua dintre aceste doze. Medicii spun ca majoritatea pacienților confirmați pozitiv vin la spital atunci cand starea lor de sanatate este mult prea grava, iar anticorpii ajuta doar…

- Președintele Klaus Iohannis atrage atenția ca Romania se confrunta in aceasta perioada cu o catastrofa. Șeful statului a transmis un mesaj, sambata, prin intermediul paginii sale de Facebook. “Spitalele sunt arhipline, medicii, personalul medical lucreaza non-stop, locuri la terapie intensiva nu mai…

- Cinci pacienți COVID-19 in stare critica au fost transferați vineri in spitale din afara țarii – 2 pacienți aflați in UPU Cluj au fost transferați in Austria și alți 3 pacienți din UPU Iași in Polonia. Toți cei 5 aveau nevoie de asistența medicala intr-o secție de Terapie Intensiva, insa in spitalele…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a anuntat, joi seara, ca Romania va trimite vineri primul pacient in starea grava in Austria si va continua transferurile si catre Ungaria si Polonia. Mai multe alte state au primi ajutor, constand in medicamente sau echipe de medici. ”Luni a…

- Medicii spun ca situatia spitalelor din Romania este apocaliptica din cauza numarului mare de persoane infecatate cu SARS-COV-2. Marti a fost ziua in care au murit peste 570 de romani infectati cu acest virus, iar medicii sustin ca nu au semnat atatea acte de decese in cei 30 de ani de cand sunt in…

- Medicii se gindesc ingroziti la cel mai mare pelerinaj din Romania care incepe, la Iași, in ciuda faptului ca localitatea se apropie de 8 infectari la mia de locuitori. La racla Sfintei Parascheva pot merge atat oameni vaccinați, cat și nevaccinați.

- Situația devine din ce in ce mai alarmanta in spitalele din Romania, iar Colegiul Medicilor din Bucuresti trage un semnal de alarma inaintea valului 4 al pandemiei si cere masuri urgente privind riscul epuizarii. Mai exact, specialistii arata ca 1 din 5 profesionisti din sanatate prezinta simptome de…

- O tanara cu nanism de 24 de kg și 1,2 metri inalțime, a adus pe lume o fetița. Medicii au fost uimiți de cazul fetei și se tem ca afecțiunea acesteia sa nu fie transmisa bebelușului, iar pentru a știi cu certitudine acest lucru e nevoie de analize speciale destul de costisitoare care nu se fac in Romania.