Medicii din Novaci se roagă de cetățeni să se vaccineze Medicii de la centrele de vaccinare din mediul rural și nu numai au inceput sa se roage de cetațeni sa se imunizeze. Daca in centrele din Targu Jiu, campania de vaccinare se desfașoara fara probleme, in multe centre din mediul rural și nu numai, oamenii nu se mai prezinta la vaccinare, cu toate ca și-au facut programare. Este cazul Spitalului Orașenesc din Novaci, unde cetațenii nu se mai prezinta pentru administrarea dozei de vaccin, fie ca este vorba de prima doza sau rapelul. Oamenii spun ca s-au razgandit sau ca sunt ocupați mai mult cu pregatirea sarbatorilor pascale și nu mai au cand sa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

