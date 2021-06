Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic are in vederea impunerea obligativitatii vaccinarii impotriva COVID-19 pentru personalul medical, in incercarea de a stopa infectiile din mediul spitalicesc, a declarat duminica secretarul de stat pentru vaccinarea anti-COVID-19, Nadhim Zahawi, transmite Reuters. "Orice guvern…

- Pacientii cu exces de greutate au un risc mai mare de spitalizare pentru complicatii asociate bolii COVID-19, potrivit unui studiu publicat joi de revista britanica The Lancet Diabetes &Endocrinology, relateaza EFE. Studiul, condus de o echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Oxford,…

- Asistentii medicali din Sao Paolo, Brazilia, au facut un gest remarcabil, devenit viral, pentru pacienti infectati cu Sars-Cov 2, aflati in stare grava internati la sectiile de terapie intensiva. Cadrele medicale din Sao Paolo au facut o strategie prin care sa ii imbarbateze pe cei aflati in stare grava…

- "Este vorba despre un bronhodilator, iar celalalt este o administrare sub forma de spray a unui corticoid. Despre acest subiect s-a vorbit. Ultimul studiu aparut in martie, in acest an, cand s-a spus și s-a subliniat ca acești corticoizi sub forma inhalatorie categoric nu trebuie opriți in cazul pacientului…

- Un studiu recent arata ca aproximativ o treime din pacienții diagnosticați cu Covid-19 spitalizați in Marea Britanie au fost internați din nou dupa cateva luni. Conform The Guardian , spitalizarea in cazul acestor pacienți a venit in urma sechelelor pe care boala le-a lasat. Studiul arata ca reinternarea…

- Aproape o treime din pacienții COVID spitalizați in Marea Britanie au fost internați din nou dupa cateva luni. Un studiu efectuat in Marea Britanie atrage atenția ca noul coronavirus produce o boala ce poate genera complicații multisistem. Aproape o tremie din pacienții care au fost tratați de COVID-19…

- Medicul pneumolog Ioana Dinu, de la Spitalul Județean din Bacau, crede ca gestul manifestanților a fost unul nedrept și vine in condițiile in care doctorii sunt și ei disperați din cauza situației de la ATI.„E mult spus ca m-am temut pentru viața mea, dar am fost un pic șocata, pentru ca nu știam cum…

- Pacienți COVID care ajung la spital in stare grava, cu probleme serioase de respirație, refuza administrarea oxigenului suplimentar, afirma șeful UPU-SMURD Bihor, dr. Hadrian Borcea, potrivit Bihoreanul.ro. El a precizat ca acest fenomen a inceput sa apara dupa mediatizarea cazului doctoritei Flavia…