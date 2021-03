Medicii și asistentele care nu au fost platiți de doua luni, din cauza unor intarzieri reclamate chiar și de premierul Florin Cițu, nu și-au primit banii din cauza uui funcționar de la Ministerul Sanatații, care trebuia sa avizeze o hartie și sa o trimita mai departe. Personalul medical a atras atenția guvernanților abia zilele trecute, […] The post Medicii din centrele de vaccinare nu au fost platiți de 2 luni din cauza unui funcționar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .