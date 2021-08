Medicii dermatologi atrag atenţia asupra importanţei folosirii cremelor cu factori de protecţie solară Ca in fiecare an, in varf de sezon estival, medicii dermatologi atrag atentia asupra importantei folosirii cremelor cu factori de protectie solara in momentul iesirii in aer liber. Acestia subliniaza ca produsele amintite ar trebui sa fie folosite pe tot parcursul anului, nu doar pe perioada verii. Un studiu recent arata ca opt din zece romani folosesc creme de protectie solara doar atunci cand soarele este puternic si, desi afirma ca stiu care este importanta utilizarii lor, sunt putini cei care le inteleg semnificatia corecta. Chiar daca stau afara trei ore si jumatate pe zi, doar putin peste… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In varf de sezon estival, medicii dermatologi atrag atentia sa nu se stea la soare fara cosmetice cu factor de protectie, si subliniaza ca aceste produse ar trebui sa fie folosite nu doar pe perioada verii. Un studiu recent arata ca opt din zece romani folosesc creme de protectie solara doar atunci…

- Thailanda, una dintre tarile cele mai vizitate din lume pentru plajele sale tropicale spectaculoase, a interzis utilizarea cremelor de protectie solara ce contin una dintre cele patru substante chimice identificate ca daunatoare pentru recifurile de corali, relateaza EFE. Departamentul pentru…

- Atenție unde va racoriți in zilele caniculare! Medicii atrag atenția ca scaldatul in piscinele care nu sunt intreținute corespunzator poate avea urmari neplacute și chiar dureroase asupra pielii și ochilor - de la iritații și dermatite, pana la boli greu de vindecat.

- Daca vrei sa iti pastrezi pielea sanatoasa si tanara pe termen lung, ar trebui sa folosesti zilnic protectie solara. Are numeroase avantaje si este unul dintre secretele care te vor ajuta sa ramai frumoasa si sa tii la distanta semnele de imbatranire. Iata de ce este atat de importanta si de ce nu trebuie…

- Zilele frumoase aduc in bagaj și neplaceri: razele UV. Relația noastra cu acestea este complicata: le iubim pentru ca ne ofera un ten aramiu. Dar le și uram, pentru ca provoaca arsuri solare și pot duce la cancer de piele. Atunci cand faci plaja, trebuie sa aplici protecție solara in... The post Cum…

- S-a descoperit un real pericol in unele dintre cremele de protecție solara. Astfel, au fost retrase cinci tipuri de crema de protecție solara de la raft intrucat ele puteau duce la probleme grave, precum cancer. Pericol descoperit in cremele de protecție solara Prin urmare, gigantul farmaceutic Johnson&Johnson…

- Iți place cum te prinde bronzul? Sa revii „alba” dintr-o vacanța pe litoral ar fi o adevarata tragedie pentru tine? Atunci asigura-te ca ești inarmata cu informație veridica, ca sa te bucuri de mangaierea razelor fara a-ți pune sanatatea pielii in pericol. Dermatologul principal „Viorica Cosmetic”,…

- Este o noua zi trista pentru orașul nostru, o noua zi de in care unii politicieni au ales ordinele de partid in dauna intereselor și nevoilor ieșenilor, o noua zi in care spiritul democratic și dialogul rațional au capitulat in fața intereselor politicianiste. Este a doua oara cand USR-PLUS respinge…