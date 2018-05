Stiri pe aceeasi tema

- Decizia de demisie in bloc a celor 40 de urgentisti de la UPU SMURD Bihor este in vigoare la aceasta ora, in conditiile in care conducerea Spitalului de Urgenta Oradea nu a oferit nicio solutie, a spus seful demisionar, Hadrian Borcea.

- Cei 40 de medici din cadrul UPU-SMURD Oradea, in frunte cu medicul sef, au demisionat din functie, fiind nemultumiti de modificarea unor sporuri, in urma unei decizii de saptamana trecuta a Consiliului Local Oradea Fostul medic sef al UPU-SMURD Oradea, Hadrian Borcea, a declarat marti, pentru News.ro,…

