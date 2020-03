Medicii de la Timișoara, mesaj către români: ”Avem nevoie de voi!” "Deși la Timișoara inregistram o situație relativ buna, ca sa menținem performanța și sa incurajam o țara intreaga, totodata sa ajutam la cercetarea unui tratament de succes, acum chiar avem nevoie de voi, oamenii de acasa. Limitați-va la maximum ieșirile in lume, oricat de greu vi s-ar parea. Doar in felul acesta ne puteți ajuta pe noi, medicii, sa fim eficienți in lupta impotriva coronavirusului", a spus medicul Virgil Musta."Nevoile noastre, ale sistemului medical, in acest context grav, cu care nu ne-am mai confruntat pana acum, sunt uriașe. Orice gest este apreciat și orice donație conteaza… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

