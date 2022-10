Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți medici romani plecați la munca peste hotare cel eliberarea medicului Marian Gașpar. Sub semnatura pretențioasa de comunitate academica internaționala, mai mulți medici cu nume romanești cer eliberarea șefulu de la Cardiologie Vasculara din Timișoara, care a fost prins luand șpaga in flagrant,…

- Medicii atrag atentia ca au aparut primele suspiciuni de gripa din acest sezon. Specialistii din sanatate au avertizat, in mod repetat, ca se asteapta ca in aceasta iarna impactul gripei sa fie unul important, dupa doi ani in care transmiterea acestui virus a fost limitata de masurile de protectie anti-COVID.…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara s-au confruntat cu primele suspiciuni de gripa la copii, in aceasta toamna, insa acestea nu au fost confirmate. Virusul gripal se poate identifica si cu ajutorul aparatului Real Time PCR, aflat in dotarea laboratorului spitalului,…

- Varicela sau ”varsatul de vant” este o boala infecțioasa foarte contagioasa, cauzata de virusul varicelo-zosterian. ”Virusul se transmite prin contactul direct cu secrețiile respiratorii care provin de la bolnavii cu varicela sau prin contact cu conținutul leziunilor cutanate veziculoase”, atrag…

- Doi dintre cei mai cunoscuti oponenti rusi ai regimului de la Kremlin, fostul magnat al petrolului Mihail Hodorkovski si fostul campion de sah Garri Kasparov, au atentionat joi Uniunea Europeana in legatura cu o interdictie generala de intrare in blocul comunitar pentru cetatenii rusi.

- Aparat unic in vestul Romaniei la Spitalul „Victor Babeș” Timișoara. Dispozitivul masoara rezistența pulmonara pe caile respiratorii. Medicii spun ca tehnica necesita doar o cooperare minima, pasiva, a pacientului. Oscilometrul este dispozitivul cu ajutorul caruia se poate stabili rigiditatea cailor…

- In actualul val Covid, a crescut numarul copiilor infectați cu coronavirus, la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeș” din Timișoara, cel mai mic pacient internat are doar 17 zile, precizeaza prof. dr. Cristian Oancea, managerul acestei instituții medicale. „Ne așteptam…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) atrage atentia asupra pericolului de intrerupere a vaccinarii copiilor la medicii de familie odata cu transferul datelor si punerea in functiune a noului Registru Electronic National de Vaccinare.Intr-un comunicat transmis marti, 12 iulie, SNMF arata…