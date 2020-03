Stiri pe aceeasi tema

- Pacienta a fost internata in clinica medicala pe 13 martie, pentru a naște. Dupa operația de cezariana, aceasta a prezentat simptome specifice infecției cu COVID-19. Ulterior, femeia a recunoscut ca a intrat in contact cu o persoana recent intoarsa din Spania.Medicii de la maternitate au anunțat Direcția…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba va pune in funcțiune, in urmatoarele zile, la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia, o linie completa de testare pentru identificarea cazurilor de coronavirus, prima de acest tip din județ. Potrivit directorului DSP Alba, Alexandru Sinea, linia completa…

- In judetul Arges a fost confirmat, vineri, primul caz de infectare cu COVID-12 la un barbat de 46 de ani, aflat de o zi in carantina, a informat Directia de Sanatate Publica (DSP). "Barbatul este in prezent internat la Sectia Boli Infectioase Adulti a Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti, iar ancheta…

- ​​Romania a testat puțin peste 3.000 de suspecți de coronavirus, in timp ce alte țari au testat zeci de mii de suspecți. Țara noastra nu are suficiente teste, iar masurile de izolare ar trebui sa compenseze acest lucru și sa fie mult mai stricte – practic, doar farmaciile și magazinele alimentare ar…

- REȘIȚA – Potrivit ultimei raportari comunicate de Direcția de Sanatate Publica din Caraș-Severin, din data de 15 martie 2020, in județul nostru sunt autoizolate 303 persoane, 104 au ieșit din izolare, 47 sunt in carantina și cinci cazuri sunt confirmate cu COVID-19! Este vorba de patru carașeni și un…

- Trei persoane se afla in izolare cu suspiciune de coronavirus, internate la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, a informat Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava, luni dimineața. Potrivit comunicatului, rezultatul analizelor ...

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Gorj verifica activitatea Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu. Acest lucru a fost dispus de Ministerul Sanatatii, la aceasta decizie contribuind si sesizarile venite in numar mare la adresa calitatii tratam...

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența (SJU) Bacau a contestat in instanța procesul verbal de contraventie incheiat de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Bacau pe data de 27 ianuarie personalului medical din Unitatea de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.