Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi i-au salvat viața unui baiat in varsta de 15 ani prin replantarea piciorului. A fost lovit de tren in apropierea garii din Vatra Dornei. Operația a durat 13 ore, relateaza Agerpres.

- Medicii de la Spitalul pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi i-au salvat viața unui baiat in varsta de 15 ani prin replantarea piciorului. A fost lovit de tren in apropierea garii din Vatra Dornei. Operația a durat 13 ore, relateaza Agerpres.

- Piciorul unui baiat in varsta de 15 ani a fost reimplantat de catre medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași. Intervenția a fost una dificila, de 13 ore, și a necesitat o echipa multidisciplinara.

- Echipa de medici plasticieni de la Spitalul de Copii Sf. Maria din Iași, condusa de medicul Sidonia Susanu, a facut o noua minune. Medicii i-au replantat piciorul amputat de tren unui adolescent de 15 ani, in urma unui accident feroviar cumplit petrecut marți, la Vatra Dornei. Operația de reatașare…

- Medicii de la Spitalul Sfanta Maria din Iași au reușit sa replanteze piciorul baiatului lovit ieri de un tren in Vatra Dornei. Intervenția a durat 13 ore. Echipa de medici care a realizat operația este aceeași care a replantat mainile Alexiei, adolescenta ranita grav intr-un accident in luna decembrie,…

- Adolescentului care a fost surprins de tren, marți dimineața, in timp ce traversa trecerea peste calea ferata in apropiere de Gara Vatra Dornei Bai i-a fost replantat piciorul amputat de tren. Conform medicilor de la Spitalul Sf. Maria din Iași, in urma unei intervenții care a durat 13 ore, ...

- Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi au reusit reimplantarea gambei stangi in cazul adolescentului lovit de tren ieri, 17 ianuarie, in gara din Vatra Dornei. Interventia a fost una dificila, de 13 ore, si a necesitat o echipa multidisciplinara. „Interventia a durat 13 ore, cu osteosinteza…

- Medicii de la Spitalul Sfanta Maria din Iași au reușit sa replanteze piciorul baiatului lovit ieri de un tren in Vatra Dornei. Intervenția a durat 13 ore. Echipa de medici care a realizat operația este aceeași care a reușit replantarea mainilor Alexiei, adolescenta ranita grav intr-un accident in pașcani…