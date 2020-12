Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe familii ar vrea sa infieze fetita de 10 zile parasita ieri langa o ghena de gunoi din Targu Jiu si care se afla acum la spital. O asistenta maternala din Valcea si o familie din Targu Jiu s-au adresat redactiei noastre, interesandu-se cum a...

- In urma decesului fetiței de doar 3 zile, din Zlatna, la secția de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgența, polițiștii din Alba au inceput o ancheta pentru a stabili cu exactitate ce s-a intamplat. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, in acest caz a fost deschis un dosar de urmarire penala in…

- Un grav accident rutier a avut loc aseara in Rebrișoara. O mașina a fost lovita de tren. Tatal a decedat pe loc, iar cele doua fetițe ale sale au fost ranite grav. CARE e starea micuțelor: Clipe de groaza aseara pentru comunitatea din Rebrișoara. O familie a fost decimata, dupa ce mașina in care circula…

- Autoritațile sunt in alerta, sambata seara, din cauza unui incendiu izbucnit la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Primele informații sunt ca opt oameni ar fi in interior, relateaza Mediafax. Incendiul a izbucnit la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra…

- Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean din Galati dedicata bolnavilor de Covid-19 este arhiplina, iar cadrele medicale au fost nevoite sa uneasca paturile, astfel incat sa incapa mai multi pacienti. Medicii sunt disperati ca nu mai au alte solutii la indemana pentru a-i ingriji pe bolnavi.

- Situație critica la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Galați dedicata bolnavilor de Covid 19. Cadrele medicale au fost nevoite sa uneasca paturile, astfel incat sa incapa mai mulți pacienți, relateaza Mediafax.„Vedem cum facem cu pacienții, sunt 14 acum la secția Covid, mai vine…

- Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Galați dedicata bolnavilor de Covid 19 este arhiplina, iar cadrele medicale au fost nevoite sa uneasca paturile, astfel incat sa incapa mai mulți pacienți. Medicii nu știu ce se va intampla daca numarul pacienților va continua sa creasca, scrie Mediafax.

- "A facut febra, facea febra 4 zile din 7. A intrat in convulsie, apoi a iesit. Episodul s-a repetat, iar cand a iesit din criza ramasese cu gurita inclestata. Am sunat medicul care vine acasa. Acesta mi-a spus sa ma linistesc ca o sa fie bine. Am mers la 10:30 eram la UPU. A incercat sa o stabilizeze,…