Stiri pe aceeasi tema

- Federația Naționala a Patronatelor Medicilor de Familie a transmis Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) mai multe propuneri privind eliberarea concediilor medicale. Printre acestea și eliberarea concediului medical pentru COVID-19 online, din platforma oficiala a Ministerului Sanatații.

- In Neamț, pana la jumatatea lunii februarie, cand a aparut ultima raportare oficiala a Direcției de Sanatate Publica (DSP) Neamț, medicii de familie vaccinasera, in campania de lupta impotriva Covid, 19.715 persoane cu serul in doza unica Johnson&Johnson și 793 de persoane cu Pfizer. Vorbim in acest…

- Un proiect de lege care a fost votat de Senat si acum se afla in dezbatere in Camera Deputatilor introduce serviciile medicale in ambulatoriu mobil pentru comunitatile defavorizate din tara. Proiectul de lege vine in completarea Legii nr. 95/2006, iar principalele modificari sunt introducerea conceptului…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, le recomanda persoanelor care au simptome de COVID-19 sa apeleze la variantele puse la dispoziție de stat, respectiv sa sune la DSP pentru a chema o ambulanța acasa sau sa se testeze prin medicul de familie, o cale mai rapida de diagnosticare.…

- Medicii de familie pot face teste rapide antigen pentru depistarea COVID-19. Ministerul Sanatații a dat publicitații lista cabinetelor medicale inscrise in campania de testare. La nivel național, peste 3800 de medici de familie fac teste rapide... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ordinul pentru testarea in cabinetele medicilor de familie a fost publicat in Monitorul Oficial, informeaza, miercuri, Ministerul Sanatații. Medicii de familie pot opta pentru incheierea unui act adițional pentru activitatea de testare cu teste rapide antigen. Ministrul Sanatații, prof. univ. dr.…

- Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) a lansat zilele acestea un sondaj prin care vor sa afle care sunt provocarile la care sunt supusi medicii de familie in legatura cu testarea si vaccinarea pacientilor. Medicii din toata tara pot raspunde la chestionar pana pe 14 ianuarie…

- De la inceputul campaniei de vaccinare antigripale si pana in momentul de fata s-au vaccinat aproape 40.000 de ieseni. Dintr-un total de 59.490 de doze primite gratuit de la Ministerul Sanatatii in mai multe transe au fost administrate de medicii de familie 39.746 de doze. Ultima transa care a ajuns…