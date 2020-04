Medicii de familie vor putea trimite reţete pe e-mail Incepand de zilele acestea, medicii de familie vor putea oferi consultatii la distanta, iar retetele necesare pacientilor vor putea fi trimise pe e-mail sau prin alte mijloace electronice dupa ce luni a fost aprobata o Hotarare de Guvern in acest sens. Medicii de familie ieseni spun ca aceasta masura este benefica atat pentru medici, cat si pentru pacienti, care astfel evita sa fie pusi pe drumuri fara sa fie neparata nevoie si spera ca modificarea sa ram&acir (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

