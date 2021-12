Medicii de familie vor putea face GRATUIT teste rapide pentru COVID Guvernul a aprobat, marti, o Ordonanta de Urgenta care permite medicilor de familie care au contract cu Casa de Asigurari de Sanatate sa poata face teste rapide antigen pentru depistarea infectiei cu coronavirus. Medicii de familie vor putea achizitiona testele rapide antigen dintre cele care sunt cuprinse in lista aprobata de Comisia Europeana afisata pe […] The post Medicii de familie vor putea face GRATUIT teste rapide pentru COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, in ședința de marți, o ordonanța de urgența prin care romanii vor putea sa se testeze gratuit pentru Covid-19 in cabinetele medicilor de familie, potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatații . Se vor putea testa doar cei care au suspiciune de infectare, potrivit definiției de…

- Testarea cu teste rapide antigen ar urma sa fie gratuita la medicul de familie, dupa ce guvernul a stabilit marti ca medicii sa fie platiți cu 50 de lei pentru fiecare test efectuat. Potrivit unui OUG adoptat marti, medicii de familie aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate…

- Medicii de familie care au contract cu CAS vor putea face teste rapide antigen: Ce suma se va primi pentru fiecare testare Medicii de familie care au contract cu CAS vor putea face teste rapide antigen: Ce suma se va primi pentru fiecare testare Ordonanta de Urgenta care permite medicilor de familie…

- Guvernul a aprobat, marti, o Ordonanta de Urgenta care permite medicilor de familie care au contract cu Casa de Asigurari de Sanatate sa faca teste rapide antigen din proba nazo-faringiana pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2. "Medicii de familie vor putea achizitiona testele rapide antigen…

- La solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul Romaniei a aprobat in ședința de marți, 28 decembrie 2021, proiectul de Ordonanța de Urgența pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare…

- Tragedie la Spitalul de Urgenta din Craiova. Doi oameni au murit in curtea unitatii medicale, in ambulante, transmite Antena 3. Pacientii venisera in stop cardio-respirator. Medicii au incerat sa-i resusciteze in salvari, dar a fost in zadar. Potrivit Antena 3, 9 oameni au murit, 2 dintre ei chiar…

- Peste 100 de teste rapide antigen COVID-19 au fost respinse de Comisia Europeana. Testele neconforme au rezultate false și pot pune in pericol sanatatea, atrage atenția InfoCons, citat de Antena 3. InfoCons a publicat o lista cu 107 teste rapide antigen COVID-19 care au fost respinse de Comisia Europeana.…

- Aproximativ 35% dintre medicii de familie au incheiat contracte pentru vaccinarea anti-COVID pana in prezent, a declarat presedintele Casei Nationale pentru Asigurari de Sanatate (CNAS), Adela Cojan. „Chiar astazi o sa trimitem o circulara catre toate Casele judetene sa ii invite pe medicii de familie…