- Suma cu care medicii de familie vor fi recompensați pentru vaccinarea impotriva COVID-19 la cabinete crește de la 30 de lei pentru fiecare persoana vaccinata la 40 de lei, a anunțat Ministerul Sanatații, miercuri, 28 aprilie, intr-un comunicat de presa. Decizia a fost luata in ședința de Guvern de miercuri,…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva Covid-19, dr. Valeriu Gheorghița, spune ca spre sfarșitul lunii aprilie sau inceputul lunii mai va incepe vaccinarea și in cabinetele medicilor e familie, fara sa fie nevoie de programare in platforma. Gheorghița a precizat ca in cabinetele medicilor…

- Ministerul Sanatații a lansat o broșura cu informații utile cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19, pentru a veni in sprijinul medicilor de familie și al medicilor curanți. Potrivit Ministerului Sanatații (MS), broșura include raspunsuri la peste 30 de intrebari primite din partea medicilor, inclusiv…