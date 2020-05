Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti legea potrivit careia cladirile in care functioneaza cabinete de medicina de familie sa fie scutite de la plata impozitului pentru imobile.Camera Deputatilor a adoptat in 6 mai, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Codului fiscal care…

- Ziarul Unirea Florin Roman despre decizia ca medicii de familie sa nu mai plateasca impozit pentru cabinete: „Masura era așteptata de breasla” Liderul deputaților PNL din Parlament, Florin Roman, susține ca medicii de familie nu vor mai plati impozit pentru cabinete, ca urmare a proiectului de lege…

- Florin Roman, liderul deputaților PNL, susține ca medicii de familie nu vor mai plati impozit pentru cabinete, ca urmare a proiectului de lege inițiat și trecut de votul Parlamentului.„Camera Deputaților, in calitate de for decizional, a adoptat proiectul de lege, pe care l-am inițiat in calitate…

- Veste buna pentru medicii de familie! Un proiect de modificare a Codului Fiscal care scuteste de la plata impozitului pentru Post-ul Medicii de familie… scutiti de impozit pe cladirea in care functioneaza cabinetul apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cabinetele de Medicina de Familie, scutite de impozitul pe cladire reprezinta cea mai noua propunere legislativa menita sa vina in spirijul medicilor. Proiectul legislativ care prevede sustinerea medicilor de familie prin scutirea de la plata impozitelor pe cladiri aferente cabinetelor, a fost formulat…

- Liderul filialei iesene a PMP, deputatul Petru Movila, propune acordarea unui spor de 100% cadrelor medicale pentru conditii de munca deosebit de periculoase si dublarea punctului "per serviciu" pentru medicii de familie, potrivit Agerpres. Petru Movila, membru in Comisia pentru sanatate si familie…

- Fostul ministru al Sanatații, Florian Bodog, solicita Guvernul sa modifice contractul cadru in așa fel incat medicii de familie sa poata elibera prescripții electronice, iar pacienții sa nu mai fie nevoiți sa mearga fizic la cabinet.Citește și: OFICIAL - Cum arata declaratia pe propria raspundere…

- Primaria Brașov a inceput distribuția de echipamente de protecție pentru medicii de familie, in urma solicitarii Asociației medicilor de familie. Astazi a avut loc prima etapa de distribuire a echipamentelor de protecție, respectiv 2.000 de perechi de manuși, 2.000 de maști și pastile necesare pentru…