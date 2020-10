Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, ieri, ca este posibil ca medicii de familie care se ocupa de pacienți care au COVID-19 sa primeasca un bonus financiar, potrivit Hotnews. Șeful Guvernului a precizat ca va avea discuții, alaturi de ministrul Sanatații, cu reprezentanții medicilor de familie care s-au…

- Dupa ce ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca asimptomaticii care nu au comorbiditati vor fi evaluati la domiciliu și se va apela la medicii de familie, aceștia solicita autoritatilor sa fie și ei consultați, inainte de a se lua decizii.''Dupa sapte luni de pandemie [...], este momentul ca…

- Dupa o jumatate de an de la izbucnirea pandemiei de COVID-19 in Romania, accesul la servicii medicale pentru pacientii neinfectati cu SARS-COV-2 este in continuare extrem de dificil. Situatia este cu atat mai grava in Suceava cu cat in municipiul resedinta de judet functioneaza un singur spital, pe…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, miercuri seara, ca persoanele asimptomatice, despre care a existat o discutie publica referitoare la internarea in spital, in acest moment nu mai vor sa plece acasa, pentru a-si proteja familia si fiind constiente de posibila evolutie brusca a bolii,…

- Medicii din mai multe judete semnaleaza faptul ca sunt in continuare foarte putini donatori de plasma, multi dintre cei care s-au vindecat de Covid-19 preferand sa stea deoparte. Lipsa donatorilor face ca multi bolnavi in stare grava sa nu poata fi tratati.