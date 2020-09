Medicii de familie sunt nemultumiti de reintroducerea obligativitatii de validare a cardului de sanatate, care nu a mai fost necesar in perioada starii de urgenta si a starii de alerta. De la inceputul lunii octombrie, vom avea nevoie din nou de cardul de sanatate pentru toate serviciile medicale pe care le primim in cabinetele medicale, laboratoare de analize, imagistica, spital sau farmacie. Biroul de Presa al CNAS precizeaza ca in cazul consultatiilor la distanta nu va fi necesar cardul de sanatate. Aceste consultatii la distanta oferite de medicul de familie si de medicul din ambulatoriul…