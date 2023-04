Medicii de familie l-au reclamat pe Alexandru Rafila la șefa Comisiei Europene Medicii i-au trimis oficialului european o scrisoare in care sint revoltati de activitatea ministrului Alexandru Rafila. Specialiștii din sanatate au reclamat probleme in legatura cu investițiile din spitale. In plus, au spus ca sunt ingrijorați și de reformele din domeniul sanatații incluse in PNRR si mai precizeaza ca investițiile in cabinetele lor sunt mult in urma, comparativ cu cele din spitale. „A promis și nu a finalizat”, se mai arata in scrisoarea medicilor de familie catre Ursula von der Leyen.Textul scrisorii: "Stimate președinte von der Leyen, stimate director general Gauer,Va scriem… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

