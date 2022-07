Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a anunțat ca medicii de familie iși vor putea dota și renova cabinetele prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). In acest sens, sunt puși la dispoziție 180 de milioane de euro.

- Ministerul Energiei a lansat in consultare publica documentele privind accesarea fondurilor europene din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru realizarea de baterii, panouri fotovoltaice si capacitati de stocare, a anuntat, pe Facebook, ministrul Virgil Popescu.