Peste 180 milioane de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) sunt puse la dispozitia medicilor de familie pentru investitii in cabinetele medicale. Potrivit Ministerului Sanatatii, pentru dotare cu echipamente si mobilier, fiecare cabinet medical sau asociere de cabinete poate accesa fonduri in valoare de 45.000 euro fara TVA, in timp ce pentru […]