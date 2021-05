Medicii de familie încep astăzi vaccinarea anti-COVID-19 cu Johnson&Johnson Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu anunta ca incepand de marti, 4 mai, vor fi inca 3.035 fluxuri noi de vaccinare anti-COVID-19, in contextul in care medicii de familie vor incepe imunizarea in propriile cabinete cu vaccinul Johnson&Johnson (Janssen). (…) Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, secretarul de stat a prezentat lista […] Articolul Medicii de familie incep astazi vaccinarea anti-COVID-19 cu Johnson&Johnson apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

