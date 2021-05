Medicii de familie, implicați în campania de vaccinare anti-Covid: 372 de cabinete în 38 de județe Peste 700 de medici sunt implicați in campania de vaccinare anti – coronavirus. Cetațenii se pot vaccina in 372 de cabinete din 38 de județe din Romania. Și in București medicii de familie se implica in campania de vaccianre. Peste 700 de medici de familie au primit doze de vaccin impotriva Covid-19 pentru a-și putea imuniza pacienții iar in acest moment se vaccineaza in 372 de cabinete, din 38 de județe ale țarii plus București, a anunțat, marți, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita. Vaccinarea la medicii de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

