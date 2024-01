Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de familie din Bucuresti si Ilfov transmit ca iau in calcul sa nu prelungeasca prin act aditional contractul cu CNAS. De la 1 februarie, pacienții ar trebui sa plateasca pentru serviciile medicale daca prețurile nu revin la nivelul din ultimul trimestru al lui 2023.

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Cristian Celea, a afirmat, luni, ca in aceasta perioada au loc controale la medicii de familie si a mentionat ca cei mai multi dintre ei dau dovada de foarte multa seriozitate, dar ca exista si exceptii. El a precizat ca nu i se pare firesc…

- Medicii de familie din Bucuresti si Ilfov sunt profund ingrijorati de viitorul sistemului de asistenta primara, aflat in prezent sub o amenintare foarte serioasa.Casa Nationala de Asigurari de Sanatate CNAS a publicat in transparenta decizionala saptamana trecuta valoarea punctelor per capita si pe…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca anuntul unor medici de familie ca ar putea taxa consultatiile ar pune presiune pe cetateni, el afirmand ca nu este corect acest lucru, mai ales ca, dupa semnarea noului contract cadru, veniturile in medicina de familie au crescut substantial, informeaza…

- Medicii de familie din mai multe județe, inclusiv Cluj, amenința ca iși vor limita activitatea daca Casa Naționala de Asigurari de Sanatate nu le va oferi plata integrala pentru activitațile medicale pe care le-au prestat luna trecuta. ,,Organizatiile patronale ale medicilor de familie din…

- Este criza majora in sistemul sanitar, iar medicamentele vitale pentru bolnavii de cancer lipsesc din multe farmacii și din spitale! La Spitalul Județean din Bihor doctorii susțin ca sunt la un pas distanța de momentul in care vor alege cine primește tratament și cine nu. Spitalul Colțea din Capitala…