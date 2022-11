Medicii de familie din Gorj așteaptă banii din PNRR pentru modernizarea cabinetelor Medicii de familie din județul Gorj așteapta finanțari din Planul Național de Redresare și Reziliența pentru a putea sa iși modernizeze cabinetele și dispensarele. Se acorda suma de 45.000 de euro pentru achiziția de echipamente medicale și 15.000 de euro pentru modernizarea și reabilitarea cladirilor in care iși desfașoara activitatea medicii de familie și personalul aferent. Mihai Moisescu, președintele Asociației Patronatelor Medicilor de Familie din județul Gorj, a declarat ca a depus personal un proiect pentru accesarea de finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliența, insa inca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

