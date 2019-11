Medicii de familie din Capitala avertizeaza: Situatia vaccinului antigripal a devenit de nesuportat. Lucrurile se agraveaza

Presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov, Sandra Alexiu, spune ca situatia vaccinului antigripal a devenit "de nesuportat" si apreciaza ca lucrurile "se agraveaza".



Ea atrage atentia ca medicii au primit in primele transe mult sub numarul de doze solicitat.



"Problema mare care pare a nu se mai rezolva la Bucuresti, din contra, lucrurile se agraveaza in ceea ce priveste vaccinul gripal. Situatia a devenit de nesuportat. Medicii de familie, vreo mie in Bucuresti, solicita de ordinul sutelor (doze - n.red) fiecare, asa cum am mai spus si am mai aratat", informeaza…