Medicii de familie cer Guvernului sa le dea bani la rectificarea bugetara: Abia supravietuim sa tinem cabinetele deschise

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii cu probleme de sanatate ar putea astepta saptamani, pana cand medicii de familie le elibereaza bilete de trimitere la un specialist! Doctorii spun ca cei de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate au schimbat formularul-tip pentru trimiteri.

- Presedintele Asociatiei medicilor de familie Bucuresti-Ilfov, Sandra Alexiu, reclama noi probleme in functionarea sistemului electronic al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), precizand ca serviciile nu sunt validate de miercuri dimineata.

- Medicii semnaleaza faptul ca intampina noi probleme cu sistemul electronic PIAS al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, scrie Hotnews. “Semnaturile electronice noi nu se pot inscrie pentru niciun furnizor; doctorii nu pot obține serii de rețete ca sa poata ...

- Mai multa autonomie pentru medicii de familie. Doctorii vor putea sa-si deschida cabinete pentru a oferi consultatii pacientilor, iar cheltuielile vor fi acoperite de Compania Naționala de Asigurari in Medicina.

- Serviciile medicale și medicamentele se acorda, temporar, in regim offline Protest al medicilor de familie. Arhiva Foto: Adriana Turea. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate anunta ca activitatea de remediere a problemelor tehnice aparute din nou în ultimele zile la sistemul cardurilor…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate anunta ca activitatea de remediere a problemelor tehnice aparute din nou in ultimele zile la sistemul cardurilor de sanatate va continua si in cursul weekend-ului. Pana cand se va reusi repararea sistemului, medicamentele si dispozitivele medicale se pot acorda…

- Medicii de familie protesteaza, vineri, in fata Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, dupa ce de aproape doua saptamani Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) e in colaps si le blocheaza si lor...

- Medicii se plang ca introducerea in sistem a serviciilor medicale ori a retetelor dureaza ore in sir. Se intampla ca unii sa stea acasa sau dupa program pentru a introduce manual datele. "Si de acasa, daca intru nu prind intotdeauna sistemul SIUI functional si atunci a fost cand am intrat…