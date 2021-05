Medicii de familie, care e plata pentru vaccinare ■ la administrarea vaccinului anticovid medicii de familie primesc 40 lei pentru fiecare inoculare ■ aici intra si consultatia medicala, plus raportarea si monitorizarea reactiilor adverse ■ Medicii de familie, care vor accepta sa-si imunizeze pacientii pe care-i au pe liste, dar si pe cei care nu au medic de familie, impotriva virusului ucigas, vor […] Articolul Medicii de familie, care e plata pentru vaccinare apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

