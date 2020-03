Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Nationala de Medicina Familiei / Medicina Generala atrage atentia autoritatilor ca medicii de familie se confrunta cu riscul de a deveni "victime sau potentiale surse de infectie" cu coronavirus, intrucat vor prelua mai multe responsabilitati, dar tehnic nu sunt pregatiti, neavand echipamente…

- Medicii de familie, reprezentați de Societatea Naționala de Medicina Familiei (SNMF), trag un semnal de alarma cu privire la implicațiile funcționarii deficitare a Platformei informatice a asigurarilor de sanatate - SIUI - in condițiile epidemiei cu COVID 19.”Funcționarea defectuoasa a platformei SIUI…

- Medicii de familie pot elibera, incepand de ieri, concediu medical pentru persoanele aflate in carantina din cauza coronavirusului – in centrele speciale amenajate de statul roman sau in autoizolare la domiciliu. Ministerul Sanatații a transmis luni dupa-amiaza catre medicii de familie metodologia de…

- Medicii thailandezi au avut succes in tratarea cazurilor severe de coronavirus cu o combinație de medicamente pentru gripa și HIV, rezultatele inițiale prezentand o imbunatațire semnificativa la 48 de ore de la administrarea tratamentului, au declarat acestia duminica, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Medicii…

- Protocolul de prescriere in hepatita cronica virala și ciroza hepatica cu virus hepatitic B (VHB) a fost modificat, iar medici ide familie pot elibera rețete pentru aceste categorii de pacienți chiar din aceasta luna. Societatea Naționala de Medicina Familiei (SNMF) a anunțat azi o victorie in lupta…