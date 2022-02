Medicii de familie ar trebui să se implice în testarea COVID: Pe fiecare scară de bloc sunt trei persoane infectate Este mesajul disperat al Prefectul Constanței, Silviu-Iulian Coșa, realizat printr-o scrisoare deschisa transmisa astazi. Acesta face apel la implicarea cadrelor medicale din județ in procesul de testare gratuita in cabinete, precizand ca, in prezent, doar 144 de medici din cei 400 fac testare gratuita in cabinetele proprii. Iata cum suna scrisoarea: „Stimați medici de familie constanțeni, Suntem la o rata de peste 30 de infectari la mia de locuitori, doar in municipiul Constanța. Mai precis, pe fiecare scara de bloc sunt 3 persoane infectate. Oamenii sufera in casele lor, in așteptarea ambulanțierilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Constanței, Silviu-Iulian Coșa, a ales sa se adreseze, in prima zi a acestei saptamani, prin intermediul unei scrisori deschise menite sa ajunga in atenția medicilor de familie din județ, cu un apel vizand implicarea lor in procesul de testare gratuita pentru COVID, ce se poate face direct…

- Prefectul judetului Constanta, Silviu Cosa, face apel la medicii de familie sa se implice in activitatea de testare impotriva COVID, precizand ca 144 de medici din cei 400 de la nivelul judetului fac testare gratuita in cabinetele proprii.Silviu Cosa a transmis, luni, o scrisoare deschisa…

- Prefectul Silviu Iulian Cosa a transmis o scrisoare deschisa catre medicii de familie din judetul Constanta In scrisoare se face apel la implicarea cadrelor medicale in procesul de testare gratuita in cabinetele in care isi desfasoara activitatea. Mai jos regasiti scrisoarea deschisa trimisa de prefectul…

- Ministrul Sanatații atrage atenția ca numarul mare de cazuri noi se datoreaza și numarului ridicat de testari efectuate, capacitatea de testare fiind marita de cateva ori in ultimele saptamani. Totuși, Rafila le atrage atenția medicilor de familie ca nu testeaza și ei destul, ultimele cifre aratand…

- 2021 este anul in care s-au conturat mai clar prioritatile angajatilor, iar nevoia de a avea un echilibru mai bun intre cariera si viata personala a devenit tot mai evidenta. Schimbarea locului de munca ramane o constanta si in 2022, in timp ce multi angajati asteapta si salarii mai mari. Cautarea unui…

- In debutul ședinței de Guvern, premierul Nicolae Ciuca a precizat ca medicii de familie vor juca un rol cheie in combaterea pandemiei de COVID-19. Acesta a dat asigurari ca in valul 5 al pandemiei, Guvernul va asigura resursele necesare pentru sistemul sanitar. „Ii consideram ca fiind cel mai aproape…

- Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 8 decembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 1.279 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 100 de decese, dintre care 14 anterioare.Vom detalia datele in buletinul informativ de la…

- Peste 2700 de persoane au fost diagnosticate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 in ultimele 24 de ore, 94 dintre acestea fiind in judetul Constanta. De asemenea, conform buletinului oficial, in intervalul 23.11.2021 10:00 ndash; 24.11.2021 10:00 au fost raportate de catre INSP 231 de decese…