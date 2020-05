Stiri pe aceeasi tema

- Posta Romana a incheiat un acord de colaborare cu Spitalul Clinic Județean de Urgența Cluj Napoca prin care operatorul național de servicii poștale va livra medicamente și materiale sanitare pentru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sparanghelul, leguma culeasa in plina pandemie de mii de romani plecați in Germania, este un super-aliment, foarte bogat in nutrienti, vitamine, minerale si antioxidanți, spune un medic specialist in diabet și nutriție.Vezi si: CTP: Ludovic Orban are comportament de dictator. Am mirosit dejecții…

- O batrâna a fost surprinsa de un cititor al Monitorul de Cluj în timp ce calatorea pe scaunul dintre prima usa a unui autobuz CTP si compartimentul în care se afla soferul, desi acolo era un afis clar pentru pastrarea distantei. Incidentul s-a petrecut luni, în jurul…

- Medicii veterinari recomanda proprietarilor de pisici sa tina felinele in casa, pentru a preveni raspandirea noului coronavirus. Reprezentantii Asociatiei Veterinarilor din Marea Britanie spun, totusi, ca „proprietarii nu ar trebui sa se ingrijoreze", potrivit BBC News.„Nu a fost niciun caz…

- Cine zicea ca președintele Romaniei e activ in ultima vreme doar prin declarații citite de pe prompter se inșala: Klaus Iohannis, și-a gasit timp miercuri sa semneze o serie de decrete de decorare privind conferirea Medaliei Aniversare „Centenarul Marii Uniri” unor organisme dragi sufletului…

- Medicii de familie semnaleaza pericolul in care sunt pacienții cu boli cronice prin lipsa de pe piața a unor substanțe active esențiale in tratamentul acestor afecțiuni, susține Societatea Naționala de Medicina Familiei.In acest moment este cazul metforminului și a levotiroxinei care lipsesc…

- "Suntem obosiți, suntem puțini in spitale și pe teren. Mergem acasa la oameni ca soldații pe front", sunt doar cateva dintre vorbele dureroase spuse la unison de medicii din Italia, aflați intr-o continua lupta cu moartea, zi de zi, pentru a stopa pandemia de coronavirus.

- Agentia Nationala pentru Transplant anunta ca au fost prelevati rinichii, ficatul si inima. Astfel, prin moartea ei, Alexandra da o noua sansa altor patru persoane. „În cursul noptii dintre 17-18 februarie, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj Napoca, viata unei tinere de…