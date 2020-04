Stiri pe aceeasi tema

- Prof. dr. Virgil Paunescu, director Oncogen Timisoara, cel care a anunțat ca lucreaza la un vaccin impotrivit COVID-19, a venit, miercuri, la Digi24, cu noi date despre ceea ce se va face in perioada urmatoare:„Lucram pe culturi de celule. Am avut donatori de sange. Cand o sa avem rezultatele…

- Un numar de 3.183 cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus, in Romania, au fost inregistrate pana astazi, 3 aprilie 2020, potrivit informarii transmise de Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit ministrului Sanatații, Nelu Tataru, exista trei focare de infecție: Suceava, Arad și Deva. 11 cazuri de…

- Gravidele din zona metropolitana Suceava nu au unde sa nasca, iar noul spital de la Falticeni sta cu lacatul pe usi, pentru ca Ministerul Sanatatii nu aloca fondurile necesare achizitiei de aparatura medicala. Este vorba despre 23, 868 milioane de lei.

- Președintele Klaus Iohannis a prezidat joi o videoconferința cu prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, și reprezentanți ai instituțiilor locale cu privire la situația epidemiologica de la Suceava. In cadrul videoconferintei,…

- Medicii care lucreaza cu pacienti COVID vor primi un bonus consistent, a anuntat joi presedintele Klaus Iohannis printr o videoconferinta la care au participat si prim ministrul Romaniei, Ludovic Orban, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan, si reprezentanti…

- Oamenii beau mai mult, in carantina. Din toate țarile in care populația e forțata sa stea in casa, ca sa previna raspandirea Covid-19, vin semnale ale creșterii consumului de alcool, scrie Business Insider.Dincolo de “dovezile” de pe rețelele de socializare - postarile prin careutilizatorii recunosc…

- Fond de urgența pentru spitale: Spitalul Universitar de Urgența București și alte patru spitale primesc echipamente și aparatura medicala vitale de la Salvați Copiii. Cinci spitale din București și din țara vor primi, incepand de joi, 26 martie, aparatura și echipamente medicale indispensabile, achiziționate…

- Ministerul francez al Sanatatii a anuntat, sambata, ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat in Franta 112 decese cauzate de coronavirus, ajungandu-se astfel la un total de 562 de decese. Alti 6172 de pacienti cu Covid-19 sunt spitalizati, dintre care 1.525 sunt in stare grava. Jumatate dintre cazurile…