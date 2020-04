Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de cadre medicale din Romania cer, intr-o scrisoare deschisa adresata autoritatilor, o lege prin care copiii lor sa aiba pensie de urmas, in cazul in care vor muri la datorie. In scrisoare,...

- Medicii aflați in prima linie in lupta cu noul coronavirus vor beneficia de bonusuri lunare de pana la 500 de euro, a anunțat președintele Klaus Iohannis. Masura a fost luata in contextul pandemiei de coronavirus care a lovit și țara noastra.

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna aloca 150.000 de lei pentru achizitionarea de materiale sanitare si echipamente de protectie pentru cei 103 de medicii de familie care lucreaza in judet, a anuntat, vineri, conducerea institutiei.Potrivit CJ Covasna, la solicitarea Colegiului Medicilor, toate…

- Medicii si personalul medical care lucreaza cu pacienti covid ar urma sa primeasca un bonus financiar de 500 de euro, a anuntat astazi presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Seful statului a spus ca aceasta este o masura pe care a solicitat-o Guvernului Romaniei sa o puna in practica. „In acest sens,…

- Uitați-va la filmulețul de mai jos, de la Arad, unde un șef de DSP local numit politic amenința și umilește cadrele medicale care cer autoritaților echipamente de protecție impotriva virsului. Cer sa nu fie condamnați la contaminare, atat! Doamne Dumnezeule! In ce țara traim? SUNTEM IN SCENARIUL PATRU:…

- Un medic de la Spitalul Județean Deva face dezvaluiri cutremuratoare. In urma cu doua saptamani, au primit doar 5 combinezoane complete, iar a doua zi le-au fost luate, in condițiile in care tratau un pacient infectat care a spus ca a fost la vanatoare cu sute de persoane. Spitalul a devenit, incepand…

- O gravida infectata cu coronavirus, din Iasi, a fost adusa astazi la Maternitatea „Elena Doamna“ Iași. Medicii și celelalte cadre medicale au ramase surprinse in momentul in care a aceasta a fost adusa deoarece nimeni nu are costum de protectie.Cadrele medicale au protestat impotriva avestei decizii,…

- Germania a ridicat interdictiile pentru exporturile de echipamente medicale, care au fost introduse la inceputul lunii martie pentru a evita o criza de masti, ochelari si manusi de protectie, a anuntat joi Ministerul Economiei, in contextul in care autoritatile se lupta cu limitarea raspandirii coronavirusului,…