- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, in București, cu 152 de cazuri, urmat de Argeș, cu 89 de cazuri, Prahova, cu 70 de cazuri, Galați, 50 de cazuri,...

- In acest moment, Romania este pe primul loc in Europa la numarul de cazuri noi raportate și pe locul 14 la nivel mondial, dupa ce miercuri au fost raportate 555 de noi cazuri de Covid-19. Capitala și județele Dambovița, Argeș, Brașov și Prahova sunt acum cele mai periculoase. Noi focare incep sa apara…

- Zi neagra in Romania, dar și in județul Buzau, din punct de vedere al numarului de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Buzau, in ultimele 24 de ore, la nivelul județului au fost confirmate 33 de cazuri noi de COVID-19. Pacienții nou confirmați au varste cuprinse…

- Epidemiologul Emilian Popovici susține ca, daca vom avea 800 de infecții zilnice, spitalele nu vor face fața. Secțiile de Terapie Intensiva pot gestiona doar 500 de cazuri in fiecare zi. "Daca mergem dupa scenariul de 1.1, facut de dl. Valentin Parvu și ne gandim ca acest numar bazal se va…

- Seful Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat ca sunt in crestere cazuri active de Covid-19, in prezent fiind aproape 6.000, cele mai multe fiind usoare. El a precizat ca jumatate din cazurile de vineri au aparut in Bucuresti, Ilfov, Arges si Prahova. Arafat a afirmat…

- Update: Conform informarii Direcției de Sanatate Publica catre Prefectura Buzau CAZUL 233 este cel alunei paciente, in varsta de 18 ani, internata la o unitate sanitara din București, care este contact direct cu cazul 186 (mama). Este vorba despre mama sugarului in varsta de o luna, internat cu simptomatologie…

- In ultimele 24 de ore, 141 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate pe teritoriul Romaniei, numarul total ajungind la 19.398. Cele mai multe cazuri confirmate continua sa fie consemnate in judetul Suceava, peste 3.500 si Bucuresti, putin peste 2.000. Dintre persoanele confirmate…