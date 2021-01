Medicii, asistenții și registratorii care vor participa la vaccinarea populației vor primi bani in plus pentru munca prestata. Conform ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat ca saptamana viitoare va fi adoptata o ordonanța de urgența pentru plata personalului medical. „Sunt doua lucruri esentiale pe care le adreseaza o ordonanta de urgenta care a fost in prima lectura in ultima sedinta de guvern si va fi adoptata in urmatoarea sedinta de guvern. Pe de o parte, o problema este aceea a personalului vaccinator: cine face efectiv vaccinul, inoculeaza vaccinul. Trebuie sa ne asiguram ca…