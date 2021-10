Medicii bulgari cer ca bolnavii de COVID-19 care nu sunt vaccinați să suporte costurile spitalizării Medicii bulgari vor masuri dure pentru pacienții neimunizați impotriva coronavirusului. Asociația Spitalelor din Bulgaria a lansat o dezbatere in care cere, practic, ca bolnavii de COVD-19 care nu sunt vaccinați sa suporte costurile spitalizarii. Reprezentanții asociației susțin ca numarul tot mai mare de infectari sufoca sistemul sanitar, in condițiile in care 90% dintre pacienți nu […] The post Medicii bulgari cer ca bolnavii de COVID-19 care nu sunt vaccinați sa suporte costurile spitalizarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii bulgari vor masuri dure pentru persoanele care nu se imunieaza contra coronavirusului. Asociația Spitalelor a lansat o dezbatere in care cere ca bolnavii de Covid-19 care nu sunt vaccinați sa suporte costurile spitalizarii, scrie Digi24.ro .

- Asociatia Spitalelor a lansat o dezbatere in care cere practic ca bolnavii de COVD-19 care nu sunt vaccinati sa suporte costurile spitalizarii deoarece sistemul medical nu mai face fata din cauza numarului mare de noi cazuri de infectari cu SARS-COV-2.

- Asociația Spitalelor din Bulgaria a lansat o dezbatere in care cere ca bolnavii de COVD-19 care nu sunt vaccinați sa suporte costurile spitalizarii. Reprezentanții asociației susțin ca numarul tot mai mare de infectari sufoca sistemul sanitar, in condițiile in care 90% dintre pacienți nu au…

- Medicii bulgari vor masuri dure. Asociația Spitalelor a lansat o dezbatere in care cere practic ca bolnavii de COVD-19 care nu sunt vaccinați sa suporte costurile spitalizarii. Reprezentanții asociației susțin ca numarul tot mai mare de infectari sufoca sistemul sanitar, in condițiile in care 90% dintre…

- Deși recomadarea data de Organizația Mondiala a Sanatații cu privire la alimentația celor infectați cu Covid-19 spune ca in aceasta perioada oamenii ar trebui sa consume zilnic o varietate de alimente proaspete, neprocesate, pentru a aduce un aport de vitamine, minerale, fibre și antioxidanți de care…

- Bucurestenii au primit mesaje RO Alert dupa cresterea alarmanta a ratei de infectare cu Covid-19. Romanii sunt sfatuiți sa respecte toate masurile pentru protejarea sanatații și sa se vaccineze impotriva virusului. Miercuri, 6 octombrie, Romania a inregistrat o incidența de aproape 11 la mia de locuitori…

- Incepand cu 1 septembrie, de la ora 00.00 romanii vor putea intra in Bulgaria numai in baza cerificatului Covid care sa ateste vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala, au informat autoritațile de frontiera bulgare. Intrarea pe teritoriul Bulgariei numai prin puncte de trecere a frontierei unde…

- Aproximativ 30.000 de elevi cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani s-au vaccinat in vacanța de vara impotriva Covid-19. Numarul este mult mai mare la categoria de varsta 16-19 ani unde, potrivit ministrului Sorin Cimpeanu, s-au vaccinat aproximativ 145.000. In ceea ce privește personalul din Invațamant,…